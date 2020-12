Uitslag stelling: ’Klimaatzaak Shell farce’

De eis dat Shell haar CO2-uitstoot tussen 2019 en 2030 met 45% beperkt, in lijn met de klimaatdoelen is onrealistisch, stelt men. Het klimaatakkoord is een afspraak tussen nationale staten. Shell valt daarbuiten, is de overheersende mening. Een stemmer zegt hierover: „Shell is geen land dat zich verbonden heeft aan milieuafspraken. Het bedrijf heeft zich alleen aan de wet te houden. Zolang de wet niet dwingt dat Shell de CO2-uitstoot terugdringt, kan het bedrijf daar ook niet op aangesproken worden. Het is aan de regering om wetten in stellen of belasting op CO2 te verhogen zodat Shell zich wel moet aanpassen.”

Velen geven de milieuclubs dan ook minder kans om te winnen dan in de Urgenda-zaak tegen de staat: „Omdat die zaak tegen de staat was, die een verplichting had naar zijn burgers toe. Een bedrijf heeft dat niet.” Daarbij is vechten tegen de energiereus onbegonnen werk, denken velen: „Ze kunnen het toch niet opnemen tegen zo’n multinational omdat deze zo veel en dure advocaten in stelling zullen brengen dat het bij voorbaat een verloren zaak is. Shell is te machtig en zal niet zo gauw overstag gaan.”

Volgens Milieudefensie en de andere milieuclubs zou het bedrijf de aandelen olie- en gas moeten afbouwen en het aandeel hernieuwbare energie kunnen vergroten. Dat zal niet van de een op de andere dag gebeuren, verwachten de deelnemers: „Shell is wel degelijk bezig met een energietransitie, maar dat gaat natuurlijk niet in een paar dagen”, weet iemand. Een ander voegt toe: „laten we wel wezen: het is een olie- en gasmaatschappij. Hun hele bedrijfsvoering is hierop gericht.”

Toch is Shell al jaren op de hoogte van de schadelijke gevolgen van olie- en gaswinning. De aanklagers redeneren dat het bedrijf een groot gevaar veroorzaakt terwijl er maatregelen genomen kunnen worden om dat te voorkomen en doen een beroep op het wetsartikel ’onrechtmatige gevaarzetting’. Een kwart van de deelnemers vindt inderdaad dat Shell moedwillig mensen in gevaar brengt. „Shell weet al sinds de jaren ’80 hoe schadelijk hun productie is voor het milieu en doet er niets aan. Dan rest alleen gerechtelijk afdwingen van maatregelen!”, reageert iemand fel. Iemand anders: „Shell zal zich net als alle andere bedrijven moeten schikken in de te nemen milieumaatregelen. De rekening kan niet alleen maar bij de burgers worden neergelegd.”

Toch verwijt het gros van de stemmers de multinational weinig. Bovendien gaan we het nog lang niet redden zonder olie en gas, wordt er gezegd. „De hele wereld draait op olie en gas.” Iemand gaat hierop door: „Is er al een goed alternatief dan? Nu levert zon- en windenergie een klein aandeel.” Enkelen spreken zelfs hun dankbaarheid uit: „Bedankt Shell dat jullie mij nog altijd voorzien van benzine. Elektrisch rijden doe ik nog lang niet, zo’n lege huls met een stofzuigermotor is mij nog veel te duur. Beste Koninklijke Olie, we hebben je nog lang nodig. Jullie geloven toch ook niet dat zon en wind alleen in onze energiebehoefte kunnen voorzien?”