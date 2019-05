Hans Wiegel schrijft in zijn column over Asscher die op zoek is naar ‘een nieuw verhaal’: „Zekerheid als voorwaarde voor zinvol samenleven” zou de strekking van het verhaal moeten worden. Mooie zin vindt Wiegel. Nóg een mooie zin van Asscher: „Wie zijn werk verliest verliest méér dan zijn inkomen”.

Dat zei hij toen hij minister van SoZaWe was. Onder zijn bewind werd de Flexwet aangepast met als gevolg dat geen middenstander nog een nieuwe medewerker in dienst durfde nemen omdat hem dat op enorme kosten zou jagen als hij voortijdig van de werknemer af zou willen.

Om de inmiddels bijna legaal toegepaste discriminatie van oudere werkzoekenden tegen te gaan sloeg de minister niet met de vuist op tafel bij werkgevers met artikel 1 van de Grondwet in de hand, nee, hij stelde een oud- voetballer/trainer aan als hun ’ambassadeur’.

Om de ’zekerheden’ van zijn beleid te versterken verhoogde zijn PvdA-staatssecretaris de AOW-leeftijd in rap tempo. Waar werknemers geboren voor 1955 en zij die zwaar werk verrichtten gewoon AOW zouden blijven ontvangen op hun 65e jaar werd ook deze toezegging in een oogwenk geschrapt. Gevolg: een flink financieel AOW-gat voor de doelgroep die moest door werken na hun 65e.

Kok gaf het kwartje nooit terug.. Als premier uitte hij publiekelijk grote ergernis over de ’exhibitionistische zelfverrijking’ door de bestuurlijke elites bij multinationals. Om na zijn premierschap toe te treden tot dit graaiende gezelschap dat hij eerder zo verfoeide.

Kiezers vergeten niet. Als de geloofwaardigheid verkwanseld is helpt geen enkel verhaal. Want zoals de enige, échte PvdA’er het ooit verwoordde: ’In gelul kun je niet wonen!’

H. van der Ploeg, Schiedam