Brief 3: ’Beter wachten op de waterstofversie’

De Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma gaat voorbij aan een zeer belangrijke en ongunstige eigenschap van een stekkerauto; het totaalgewicht.

Deze is ongeveer 250 kilo zwaarder dan een vergelijkbare auto op een traditionele brandstof. Uitgaande van de wetenschap dat de hoeveelheid fijnstof die van de band komt zeker 25x zo groot is dan die van de brandstof, dan wordt de situatie met de stekkerauto vele malen slechter dan nu het geval is.

Dan laten we de winterbanden nog even buiten beschouwing. Het lijkt een stuk verstandiger om te wachten op de waterstofversie, die nu duidelijk op komst is. Dan hoeven we ook Amsterdam niet op zijn kop te gaan zetten met de installatie van zeker 20.000 laadpaaltjes die er nodig zullen zijn.

Ron van den Hurk, Best

