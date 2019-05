Brief 2: ’Landelijke overheid moet ingrijpen’

Straks wordt het een lappendeken van verschillende maatregelen per bestuurlijke eenheid. Dan is het voor niemand meer te begrijpen of in dorp A en/of stad B wel of niet een diesel- of benzinevoertuig mag rijden. Landelijk beleid op dit onderwerp is onontbeerlijk.

Aad van der Gulik, Lisse

