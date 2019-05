’Red de mees, verbied buxusgif’

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werd er op grote schaal landbouwgif gebruikt om muizen te doden. Deze muizenplaag moest bij landbouwers bestreden worden, omdat muizen de oogst aanvraten.

Maar door al dat gif te gebruiken kwam dat ook in de voedselketen terecht. Zodat veel roofvogels en uilen dat gif binnenkregen en massaal stierven door vergiftiging.

Er kwam een verbod op veel soorten gif, zodat de roofvogelstand weer aan een voorzichtige opmars kon beginnen. Hun aantal is na decennia nog lang niet op peil en het zal nog wel jaren duren voordat het gewenste aantal bereikt is.

Jammer dat geen lering getrokken is uit het gebruik van gif. Ditmaal sterven talloze mezen en hun jongen. De boosdoener is buxusgif, wat op grote schaal gebruikt wordt om de buxusmotrups te bestrijden. Deze rups vreet buxusstruiken kaal en die rupsen zijn juist voer voor de mezen en hun jongen.

Het is dan ook vreemd, dat dit dodelijke gif gewoon bij ieder tuincentrum vrij te krijgen is. Er zal snel een verbod moeten komen, anders is het net als bij de roofvogels te laat en zal het weer decennia duren voor de mezenstand hersteld is.

Rob Koelewijn, Lisse