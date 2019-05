’Medicijnen van B-merk goed voor zorgpremie’

Bij het boodschappen doen in de supermarkt koop ik lang niet altijd het A-merk. Met het goedkopere B-merk, dat meestal helemaal niet slecht is, ben ik in mijn portemonnee beter af. De dokter moet in zijn recepten de werkzame stof voorschrijven. Een goed werkend, goedkoper alternatief, prima toch. Goedkoper hoeft helemaal niet slechter te zijn. Ik ben blij dat de zorgverzekering daar op let, de premie die we moeten betalen is al hoog genoeg.

B. Schaub-Pols, Kloosterhaar