’Waar blijft mijn post?’

Hoe leuk is het niet om op je 50e trouwdag een brief van de burgemeester te ontvangen. Hoe jammer is het als je deze 1 dag later ontvangt via Sandd. Mosterd na de maaltijd!

Hoe leuk is het niet om je zelfgemaakte fotokaart via Greetz te sturen naar iemand die je wilt verrassen met een speciale tekst en deze wordt drie dagen later pas bezorgd door Post NL.

Mensen ontvangen bijna geen felicitatiekaarten meer post vanwege Facebook en Whatsapp. Daarom stuurde ik nog wel kaarten per post, maar voor mij is de lol er nu ook af en stuur ik mijn zelfgemaakte fotokaart ook maar via Whatsapp of Facebook. Dan krijgt de persoon in kwestie in ieder geval zijn fotokaart op tijd en bespaart dit geld.

Yvonne van Rossum