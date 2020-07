’Antillianen in de steek gelaten’

Rond de 50/70% werkloosheid, een loonoffer bij mensen die al amper in staat waren om de vaste maandelijkse lasten te voldoen. Ik begrijp Ruttes overwegingen om eisen te stellen, maar nu worden velen in een uitzichtloze armoede gestort. Ook de anti-Nederland houding van bepaalde groepen doet geen goed. De huidige regering (Curaçao) is erg Nederlands gezind, maar de houding van Rutte zal de verhoudingen tussen Nederland en de Antillen scherper stellen.

Johan Sijtsema, Rosmalen