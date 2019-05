’Hoe hou je nog geld over dan?’

De gewone man begrijpt namelijk niet hoe je geld over houdt als je verplicht wordt om een elektrische auto aan te schaffen en van het gas af moet en zonnepanelen en/of een warmtepomp moet kopen. Als de dagelijkse boodschappen in de supermarkt onbetaalbaar worden en als daar bovenop de maandelijkse lasten voor energie, water en zorgverzekering de pan uit rijzen.

En degene die het nog lukt om te sparen, is over dat bedrag meer geld kwijt aan belasting dan dat ze rente krijgen. Ergens zal de burger iets verkeerd doen, want volgens Rutte houden wij toch geld over .... snapt u het nog?

Yvonne Centen, Wanroij