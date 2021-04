Brief 2 ’60-plusser nu minder beschermd’

Columns & Opinie

’Wanneer zijn wij vijftigplussers in hemelsnaam aan de beurt voor een prik?’

Ik voel me sinds gisterenavond weer dat kleine Miriammetje dat ooit op de lagere school werd overgeslagen door een trakterende klasgenoot. Deed hij dat expres? Nee. Tijdens het uitdelen in de klas werd er iets aan hem gevraagd, hij draaide zich om en sloeg mij over. Daar zat ik dan. Zonder traktatie...