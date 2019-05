Uitslag Stelling: Toeristen te over

Toeristenbureau NBTC richt zich niet langer op het binnenhalen van nieuwe toeristengroepen. De groei van het buitenlands bezoek houdt voorlopig alleen maar aan. Sociale media staan vol met fotootjes van uitgelaten vakantievierders bij de molens, tussen de tulpenvelden, op de Wallen en coffeeshops. Internet doet zijn werk: actief ons landje aanprijzen is overbodig geworden. Chinezen, Amerikanen, Italianen, Spanjaarden en uiteraard Duitsers stromen toe.

„We zijn wijd en zijd al bekend en berucht genoeg”, stelt een deelnemer. „Ik snap wel dat verdere promotie niet meer nodig is.”

„Een verstandig besluit”, vindt een ander. „De wegen, stranden, steden, musea en hotels zijn nu al overvol! En dan heb ik het nog niet eens over het blijven bijbouwen van vakantieparken op de laatste stukjes mooie natuur.”

„Neem nou Amsterdam”, stelt iemand. „De slogan ’Lekker weg in eigen land’ geldt daar zeker niet meer. Je wordt overlopen door toeristen. Lange rijen bij het museum. Je kunt geen winkel meer in. Airbnb’s overal. Hoe dat nog gestopt kan worden, is mij een raadsel. Dat komt allemaal door het goedkoop vliegen, een ticket kost zowat niks.”

Een ander: „Ik woon sinds 15 jaar in Brabant en als ik zo nu en dan terugga naar Amsterdam dan denk ik, o wat is dat erg geworden. Het is mijn stad niet meer. Tussen ’gezellig druk’ en ’véél te druk’ zit een groot verschil.” Een andere respondent woont bij de Zaanse Schans. „Vreselijk!”

„Nederland in z’n oorspronkelijke gedaante bestaat niet meer. Het is één grote Efteling geworden.” „Ik ben uit Giethoorn gevlucht vanwege het massatoerisme, Om de haverklap stonden ze ongevraagd in mijn huis. Wilden ze kijken hoe we hier leven.”

„Als het té toeristisch wordt verliest ons land zijn charme”, beamen veel (56%) respondenten. „Dan schieten we onszelf in de voet en blijven de toeristen vanzelf weg. Denk aan Venetië, hutjemutje, haringen in een ton”, stelt iemand. „Dan slacht je de gans met de gouden eieren…”

Juist daar wringt de schoen. Horeca en winkeliers varen wel bij het vele bezoek. De wereldwijde Holland-promotie moet blijven, vindt 44%. „Toeristen laten veel geld achter en gaan echt vanzelf weer naar huis”, laat een stemmer weten. „Té druk bestaat niet. Ik woon op Texel. Zonder toerisme, was het armoe troef hier.” Nog iemand: „Kom eens naar Egmond aan Zee of Bergen in de zomermaanden, daar is het pas druk, maar hoor je ons klagen? Nee, we verdienen er allemaal een dikke boterham aan!” Van het bewust tegenhouden van toeristen is volgens het NBTC nadrukkelijk geen sprake. Wel van spreiding. Niet alleen Amsterdam en de bekende bezienswaardigheden, maar veel meer regio’s moeten profiteren van de groei. „Spreiding werkt niet”, merkt iemand echter op. „Waarom zou je helemaal vanuit China naar Groningen of Zeeland gaan?” Het wordt wel zinvol geacht meer ’kwaliteitstoeristen’ te trekken, die veel te besteden hebben en langer blijven. „Daar heb je meer aan dan aan die Engelse losers die voor drank en drugs komen.”