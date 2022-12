’Kloof arm en rijk steeds groter’

De supermarkten draaien record omzetten, Marktplaats staat vol met afgedankte cadeautjes, de reisbureaus kunnen de boekingen naar verre (winter- en zomer)bestemmingen amper aan. Tegelijkertijd zijn er mensen die de energienota niet kunnen betalen, er zijn hele families afhankelijk van voedselbanken en geen geld hebben voor kerstcadeautjes. Hiervoor is maar één verklaring mogelijk: de welvaart in dit land raakt steeds verder verdeeld. Een steeds kleinere groep heeft steeds meer geld om verre reizen te maken, de poelier en slager te bezoeken in plaats van de goedkope supermarkt. Een steeds grotere groep in dit ooit zo welvarende land kan de eindjes nog amper aan elkaar knopen, moet tegen teleurgestelde kindergezichtjes aankijken omdat er geen cadeautje onder de kerstboom ligt (als die boom er al staat) of, nog veel erger, moeten hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. En het ergste: ook de groep die dat wel allemaal kan, die klaagt. Wordt het niet eens tijd dat er werkelijk iets gaat veranderen in Nederland?

Gerard Scheffer, Heerlen