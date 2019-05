’Landbouwgrond niet verkopen’

Nederland is een heel klein land, met te veel mensen en te weinig grond. We zijn al zo dom om landbouwgrond vol te zetten met zonnepanelen, en als we dan een groot deel van de

landbouwgrond ook nog eens gaan verkopen aan China waar ze te weinig grond hebben om bewoners te voeden, moeten wij straks alles exporteren uit het buitenland wegens gebrek aan landbouwgrond!

Wellicht verstandiger om in plaats van te verkopen lucratieve contracten af te sluiten met China. Zij vragen en betalen, de boeren leveren en rekenen af. Je gaat toch je grondgebied niet versnipperd verkopen aan

De Chinezen? Moet niet nog gekker worden. Dit moet zo snel mogelijk verboden worden via de wetgeving!.

Marou Duyvelaar, Middelburg