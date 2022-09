’Publiek geraffineerd om de tuin geleid’

Ze maakten misbruik van de omstandigheden en dankzij leugen en bedrog kwam de deal tot stand. ’Eerlijk verdiend’ noemen ze dat. Voor de burger is het diefstal. Nu praten ze recht wat krom is door de bewering 'om niet' te plaatsen in de context van een stichting. Een doorzichtige poging zichzelf vrij te pleiten. Immers nooit hebben ze de BV genoemd. Nooit hebben ze overwogen voor inkoopprijs te leveren. VWS wist dat ze zoveel winst gingen maken. Zij kende het verschil tussen het non profit aanbod en het commerciele aanbod. Reputatieschade van de minister voorkomen kost de belastingbetaler 20 miljoen. Wie kan De Jonge ooit nog geloven?

Rene Valkema, Haren