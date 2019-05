Brief 2: ’Masthoff moet eer aan zichzelf houden’

Als Masthoff ook maar een greintje gevoel voor verhoudingen had gehad, had hij de baan die hij nu heeft, nooit aangenomen. Te beladen, te omstreden. Eigen roem en anders niets. Slachtoffers die er zijn, mede door zijn handelwijze, in opperste verbijstering achterlatend.

Het zou goed zijn als de heer Masthoff aan zijn stutten trekt, voordat hij door de minister de laan wordt uitgestuurd. Dan laat hij nog een beetje zien, dat hij hersens heeft. Het is te hopen, dat hij die nog ooit gaat gebruiken.

Henny Iseger, Breda

