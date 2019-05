’Lessen trekken uit fouten’

Maar het lijkt wel of daar bij leidinggevenden meer sprake is van iemand de handen boven het hoofd houden. Zoals we zagen bij de zwaar blunderende directeur Erik Masthoff van de gevangenis van Vught bij de behandeling van de latere moordenaar van Anne Faber. Hij kreeg daar zelfs het predikaat van model-gevangene opgeplakt!

Die werd niet de laan uitgestuurd maar werd aangesteld als bestuurder van Fivoor. Nota bene de behandelkliniek waar P. verbleef toen hij Faber ontvoerde, verkrachtte en vermoordde.

Lager personeel hoeft op een dergelijke coulance niet te rekenen. Die worden voor minder ontslagen. Dáár -op de werkvloer- moeten immers wel voorbeelden worden gesteld!

Jan Muijs, Tilburg