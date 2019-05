’Geboortebeperking enige oplossing’

Op het Journaal een dame die de onheilsboodschap bracht dat miljoenen dieren en planten op uitsterven staan. Ze begon de uitleg goed door de toename van de wereldbevolking te laten zien, met de toenemende vraag naar voedsel en woon- en werkruimte als oorzaak.

Echter toen ze met oplossingen kwam, was daar geen woord over het reduceren van de toename van de bevolking. Zoals altijd is dit een heilig huisje.

Loek Wollersheim, Almere