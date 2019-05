’Amsterdam emissievrij onhaalbaar’

Geachte mevrouw Dijksma,

Een heel ambitieus plan van u om Amsterdam uitstootvrij te hebben vanaf 2030. Ik zie toch een aantal bezwaren.

Ten eerste zijn er al de plannen van het kabinet om, ook vanaf 2030, de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren niet langer toe te staan. Waarom niet gewoon het uitsterfbeleid van de rijksoverheid volgen? Is dit profileringsdrang?

Ten tweede: Nu zegt u misschien, met de nadruk op ’misschien’, subsidie toe aan de minder draagkrachtige automobilist die van u ook elektrisch moet gaan rijden. Dat ’misschien’ wordt zeker een ’onwaarschijnlijkheid’. Waarom?

We hebben de economische crisis inmiddels ongeveer 4 à 5 jaar achter ons liggen (hoewel deze voor honderduizenden huishoudens nog steeds bestaat) Iedereen weet dat hoog- en laag conjunctuur elkaar met de regelmaat van ca. 8 jaar aflossen. Tegen de de tijd dat u met uw subsidies af zou moeten komen zitten we dus al lang, breed en dik in een laag conjunctuur, crisis dus. „Sorry lieve mensen, we moeten bezuinigen, géén subsidie!”

Te derde: De reparaties aan de kademuren van de grachten zal een equivalent aan kosten van die van de aanleg van de N/Z lijn aan kosten voor Amsterdam met zich meebrengen, en die hebben Amsterdam financieel al bijna aan het infuus geholpen.

Ten vierde: U stelt de prognoses met de actieradius, prijzen van elektrische auto’s, de infrastructuur laadpalen binnen-, maar zeker uit buiten NL wel héél erg rooskleurig voor. Wat rooskleurige voorspellingen van wethouders voor Amsterdam betekenen moet u maar eens aan oud-wethouder Geert Dales vragen. Jawel, wéér die N/Z lijn!

Ten vijfde: Over de infrastructuur laadpalen in het buitenland. Degenen die misschien best wel elektrisch naar Spanje willen rijden, zien zich, gezien die gebrekkige infrastructuur, genoodzaakt toch maar het vliegtuig te pakken. Weg millieuvoordeel met een factor 10.

Ten zesde: U wil de Hem-centrale ook binnen enkele jaren weg hebben. Waar wilt u in hemelsnaam voldoende kilowatts vandaan halen om aan de enorm stijgende vraag hiernaar te voldoen?

U verwijt de RAI en de autobranche met weinig- en inhoudelijke argumenten te komen. Zijn bovenstaande voldoende en inhoudelijk voldoende genoeg voor u?

Ik stel dus voor dat u een stapje terug doet, en wat mij betreft genoeg stappen om u uit het politieke- en bestuurlijke zicht te laten verdwijnen, en het landelijke beleid te volgen.

Met vriendelijke groet,

Erik Oterdoom, Amsterdam