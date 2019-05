’Een duidelijke visie op Europa’

Onze minister van Financiën Wopke Hoekstra houdt vandaag een lezing in Berlijn over Europa die me uit het hart is gegrepen.

Eindelijk iemand met een duidelijke visie die pleit voor een Europa dat net als de VS, China en Rusland aan machtspolitiek doet en opkomt voor de Europese en nationale belangen.

Belangrijk is ook dat Hoekstra er op wijst dat Europa, zonder steun van de VS, op dit moment niet voldoende in staat is zich te verdedigen in geval van een oorlog, we gezamenlijk de buitengrenzen beter moeten verdedigen, ons economisch weerbaar moeten maken en EU- landen die geen vluchtelingen opnemen uit moeten sluiten van het Schengen verdrag. Dit zijn prima ideeën die in daden moeten worden omgezet !

Bas Overmars, Amsterdam