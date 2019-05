’Giethoorn veranderd in pretpark’

Toerisme afremmen? Daar is het al veel te laat voor en toerisme spreiden is ook geen optie, want de toerist besluit zelf waar hij/zij naar toe gaat.

Voor de horeca-ondernemers zijn het gouden tijden, want er wordt veel geld gemaakt. Aan inwoners van een toeristische plek word niet gedacht. Hun leven is veranderd in een nachtmerrie. Hier werken gemeenten zelf aan mee door miljoenen euro’s te investeren door wegen en parkeerplaatsen aan te leggen, stations te verbouwen en transportregeling aan te passen.

Het brengt, zoals zij zeggen geld in het laadje..Er word veel geld over de balk gegooid van gemeensschapsgeld, waarover wij als inwoners niets te zeggen hebben. In Giethoorn hebben zij een bidboek met al hun plannen, die ons zo door de strot geduwd word. Dit is democratisch?

Zij proberen op drukke dagen handhavers in te zetten om alles in goede banen te leiden. Immers in de kern van Giethoorn aan de dorpsgracht is er maar één looppad van amper twee meter breed! Daar moeten honderden toeristen overheen.

De meesten van de inwoners kunnen níet met de auto bij hun huis komen, daar hebben zij een parkeerplaats voor. Als er boodschappen gedaan moeten worden en er lopen te veel toeristen op het pad, die geen stap opzij zetten, is dit geen pretje.

De gemeente Steenwijkerland heeft plannen om wegen aan te leggen in en rondom Giethoorn wat dit unieke en rustieke dorp voor eens en altijd zal veranderen. Giethoorn heeft immers een beschermd dorpsgezicht!

Giethoorn is veranderd in een pretpark waar je zelfs geen entreegeld voor hoeft te betalen! Als inwoners klagen, worden ze uitgemaakt voor zeurpieten. Er zijn ook inwoners die hun huis in de verkoop zetten, want dit was niet de bedoeling om zo te leven. Toerisme maakt veel kapot.

E.W. Kroon, Giethoorn