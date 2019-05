’Lastig afspraken maken’

Zo belde mijn vrouw met de huisartsenpraktijk voor een afspraak. Ze kreeg de assistente van de huisartsen te spreken. Die vraagt haar het hemd van haar lijf over de aard van de klacht. Het betreft een sterke irritatie aan haar oog waar zij een kunstlens in heeft. De assistente stelt voor dat ze maar wat water moet koken en na afkoeling in haar oog moet druppelen. Uiteindelijk kon zij dan toch, na veel moeite een afspraak maken. Het is toch ongelofelijk dat je bij een assistente je hele ’hebben en houwen’ moet blootleggen om een afspraak te kunnen maken met je eigen huisarts?

B.J. de Nooij, Huizen