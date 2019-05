’Veel moet anders in Brussel’

Binnenkort zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. Europarlementariërs hebben een uitstekende baan. Zo ontvangen ze een maandsalaris van 6824 euro netto. Een leuk salaris zult u wellicht denken. Maar, er is meer.

Naast dat salaris heeft men ook recht op presentiegeld wanneer vergaderingen van het parlement worden bezocht, of althans wanneer de presentielijst daarvoor wordt getekend. Je zou toch denken dat het salaris daarvoor bedoeld is.

Daarnaast heeft men recht op een maandelijkse onkostenvergoeding van 4300 euro. Dat je daadwerkelijk kosten maakt hoeft men niet aan te tonen. Het is dus in feite een extra salaris. Zit je -exclusief aanvullend presentiegeld- toch al bijna op 11.000 euro netto in de maand.

En of dat nog niet voldoende is, heeft men ook nog recht op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 50 eurocent per kilometer, alsmede op een bedrag van 4243 euro per jaar voor overige reiskosten. Leuke secondaire arbeidsvoorwaarde is ook dat men al op 63-jarige leeftijd met pensioen gaat.

Het is al met al een rechtspositie waar de overgrote meerderheid van de Europese kiezers alleen maar van kan dromen en het heeft er alle schijn van dat men in Brussel niet bereid is om met wat minder genoegen te nemen.

Af en toe laait er wel een discussie op over deze riante rechtspositie (nu weer Sophie in't Veld van D66), maar die wordt altijd weer snel en vakkundig onder het tapijt geschoven. Ook is er wel discussie over het functioneren van de parlementariërs. Laatst nog vonden Nederlandse parlementariërs het kennelijk niet nodig om aanwezig te zijn bij een stemming over het verlengen van de periode waarover niet-Nederlandse werknemers uit de EU recht hebben op een Nederlandse WW-uitkering, een aan de Nederlandse bevolking niet uit te leggen aanslag op ons stelsel van sociale zekerheid. Een enkeling bestond het zelfs aan te geven niet te hebben meegekregen dat dit voor Nederland een heel belangrijke stemming was! Dan vraag je je toch af of zo iemand misschien een winterslaap heeft gehouden.

Voeg daaraan nog toe het miljoenen euro’s kostende maandelijkse heen en weer reizen van het parlement tussen Brussel en Straatsburg simpelweg omdat Frankrijk te beroerd is om deze vergaderstad op te geven en de voortdurende geldstroom van Noord-Europa naar Oost- en Zuid-Europa en de conclusie kan geen andere zijn dan dat hier erg veel voor verandering/versobering vatbaar is. Het is dus heel verstandig om voor de verkiezingen heel goed te kijken welke partijen europa-kritisch zijn en welke niet.

Wim Takken