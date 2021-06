’EU weert migranten’

Wat was er een commentaar op de VS toen men een muur ging bouwen om vluchtelingen uit buurlanden te weren. Europa doet inmiddels hetzelfde en zelfs nog meer. Men slaat de mensen het land uit en berooft vluchtelingen van hun bezittingen. Wat zijn wij schijnheilig. Zelfs Rutte vindt het acceptabel en heeft er geen problemen mee. Ik schaam me ervoor te moeten leven in een land waar de regering achter zo’n beleid staat.

A.P. Timmermans, Noordwolde