Brief 3 ’Organen verkwanseld aan de staat’

Zelf sta ik als voorzitter van een Bewonerscommissie in een omvangrijk servicecentrum voor senioren nog volop in het leven. Dagelijks ben ik voor ongeveer vijfhonderd bewoners in de weer en het zou jammer zijn wanneer ik onder het motto ’Jammer dan’ door toedoen van Pia Dijkstra met haar wet Voltooid Leven zou worden geëlimineerd omdat ik de 70 ben gepasseerd. Dijkstra, die inmiddels mijn organen ook reeds als staatseigendom aan de overheid heeft verkwanseld, had beter nieuwslezeres bij het NOS Journaal kunnen blijven. Dan was zij minder gevaarlijk voor de senioren en haar landgenoten in het algemeen geweest.

Hans Reinders, Rotterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: