Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Assita Kanko Kunst en cultuur horen bij opvoeding, ongeacht kleur

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Waarom gaan zo weinig mensen van vreemde origine met hun kinderen naar musea en theaters? Het is nochtans vaak goedkoper en gratis voor kinderen. Het is me altijd opgevallen dat ik op dergelijke plekken aangekeken werd alsof ik van een andere planeet kwam.