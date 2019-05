DOESLIEF te lief

Regelmatig worden mensen om niets door scootertuig in elkaar geschopt, zoals onlangs een 63-jarige fietser in Breda waarvan nu de beelden zijn vrijgegeven. Ook in het ov en op het sportveld is het vaak raak. Ter ’bestrijding’ van dit geweld is SIRE een campagne gestart met het motto #DOESLIEF. Dat gaat niet werken, denkt C. Roos.