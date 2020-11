Na een paar haltes stapte ik over op de bus en vertelde de chauffeur dat mijn kaart verlopen was. Hij verwees me naar het kantoortje in het station, maar daar werd mij verteld dat ik mijn kaart moest opsturen voor een nieuwe. De bus was nog niet vertrokken en toen ik het de chauffeur uitlegde, zei hij: ’Gaat u maar zitten’. Pff, bedankt chauffeur. Je baas mag trots zijn op mensen met zoveel hart!

Arné E. Heijmans

