Uitslag stelling: Wc ook in regiotrein nodig

In maart stonden de vervoersbedrijven Arriva, Connexxion en Breng voor het College voor de Rechten van de Mens en medio mei doet de instantie uitspraak over de zaak, die is aangespannen door Anne van de Koppel uit Arnhem en Reni de Boer uit Utrecht. De twee reizigers eisen dat de treinen van de vervoerders uitgerust worden met toiletten. Ze worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, een samenwerkingsverband van meer dan tweehonderd patiëntenorganisaties. De NS is al langer bezig oude sprinters om te bouwen en uit te rusten met toiletten.

In de aanklacht bij het college wordt nog specifiek vermeld dat de rechten van ouderen en zieken worden geschonden bij gebrekkige sanitaire voorzieningen op en rond het spoor. Maar de meeste respondenten noemen een toilet in de trein een absolute basisvoorziening voor iedereen.

Velen geloven dat sowieso ouderen en zieken het ov mijden vanwege toilet-schaarste. En voor meer dan de helft van de deelnemers (58%) zijn gebrekkige sanitaire voorzieningen in het ov zelfs een reden om de auto te pakken. Immers een toilet bij een tankstation onderweg is redelijk snel gevonden. Maar reizigers met maag-, darm- en/of blaasproblemen die aangewezen zijn op het ov, gaan wel voorbereid op weg, om ’ongelukjes’ zoals een mevrouw openhartig mededeelt op te lossen: „Als je, zoals ik zelf met een plasprobleem zit, kun je niet altijd uitkienen waar je wel en niet kunt zodat het vaak voorkomt dat ik twee broeken moet meenemen.”

Niet alleen in het openbaar vervoer is het soms behelpen met sanitaire voorzieningen, ook in de openbare ruimte en winkelgebieden laat dit te wensen over. Zo moppert iemand over het Utrechtse winkelhart: „Toiletten zijn geen luxe, maar noodzaak. Dat is de reden waarom ik winkelcentra mijd. Kijk naar het nieuwe Hoog Catharijne in Utrecht, daar zijn op de winkelvloeren geen toiletten; die zitten ver weg, verstopt in de parkeergarage. Daar lopen mensen en kinderen met een natte broek en erger.”

Menigeen vindt dan ook dat winkeliers en horeca-ondernemers hun toiletten al of niet gratis open moeten stellen voor het publiek. Sommigen verwijzen naar het buitenland waar het beter is geregeld met de faciliteiten voor hoge nood. „Neem een voorbeeld aan de VS: in alle winkelcentra, winkelstraten zijn openbare toiletten. Bovendien kan je zonder problemen naar het toilet bij alle benzinepompen.”

Slechts een kleine groep (9%) is tegen de stelling en vindt de eis voor een toilet in elke trein ’gezeur’. Deze tegenstanders noemen een wc in het ov een luxe en geen basisvoorziening. Zij verwijzen bijvoorbeeld naar de bus waar een toilet veelal ontbreekt. „ Als het een basisvoorziening is moet het ook in de bus komen”, klinkt het.

Deze tegenstanders staan mogelijk niet stil bij het feit dat plasproblemen en het ontbreken van sanitaire voorzieningen kunnen leiden tot een isolement van bijvoorbeeld ouderen en zieken, zoals blijkt uit enkele reacties. Zo geeft iemand aan: „Ik blijf steeds meer thuis vanwege het ontbreken van toiletten overal in de samenleving.”