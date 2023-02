’Teleurgesteld in Roger Waters’

Waarschijnlijk door het vele drugsgebruik in het verleden. Hoe is Oekraïne een uitlokker van deze invasie van Rusland? Het is een zelfstandige natie die zelf mag beslissen met wie het praat en waar het zich mee wil verbinden. Deze uitspraak van hem heeft mij doen beslissen om op 6 april niet meer naar zijn afscheidsconcert in het Ziggodome te gaan. Hopelijk doen veel mensen dit met mij. De kaartjes heb ik verscheurd. Ik verkoop ze niet door. Ik ben zwaar teleurgesteld in de man. Hij was altijd mijn held, tot nu toe dan.

Wim Bos,

Heusden