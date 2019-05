Volkomen gratuite een standpunt huldigen dat nooit werkelijkheid zal worden. De Brexit-stemming wordt door geregisseerd getreuzel onderuit gehaald. Ons referendum twee keer nee is ook genegeerd. De beloofde bandbreedte van de euro waar de lidstaten zich aan zouden moeten houden is een sprookje gebleken. De EU is een lobbyloket en rovershol. Dus stoppen Hoekstra. Als je echt wat wilt doen voor Nederland, stel je heel andere vragen en ultimatums.

A. Kramer