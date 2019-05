’Parijs saboteert EU’

We moeten niet vergeten dat deze landen in een deplorabele toestand werden achtergelaten door de voormalige USSR, een socialistisch bolwerk. En onze politici, die zich zo volkomen inzetten voor het welzijn van het volk dat ze vertegenwoordigen, en hun eigen belangen wegcijferden, vonden het maar al te mooi om de Oost-Europese armoedzaaiers erbij te nemen en zo hun macht over Europa te verstevigen. Maar de houding van de Oost-Europese staten is te begrijpen: zij hadden weinig middelen maar zagen wel hoe het geld met bakken de verkeerde kant op ging in de EU. Dus dachten zij: dat kunnen wij ook. Jammer dat minister Hoekstra Frankrijk niet de les leest, dat land saboteert al jaren het beleid van de EU en daar wordt niets aan gedaan.

J. Prins, Sliedrecht