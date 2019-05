’Vrij spel voor gevangenen’

We kennen allemaal de beelden van feestvierende gevangenen. Alcohol en drugs waren daarbij in ruime mate aanwezig. Aan binnengesmokkelde mobiele telefoons geen gebrek. Gevangenen konden zelfs vanuit de gevangenis een vuurwapenhandel runnen. Kortom, binnen de gevangenissen ontbreekt het nog altijd gewoon aan de hoog nodige controle en toezicht. Onderbezetting, en daarmee een hoge werkdruk, zorgt ervoor, dat dit allemaal nog tot de mogelijkheden van gevangenen horen. Voor de gevangenbewaarders wordt het er dan ook niet veiliger op en het is gewoon wachten tot er weer nieuwe excessen naar buiten komen.

En weer wordt minister Dekker van Rechtsbescherming opgeroepen om dit probleem nu eens resoluut ter hand te nemen en orde op zaken stellen. En zoals altijd wentelt die zich weer in allerlei bochten en zalvende woorden. En uiteindelijk verandert er niets. We raken eraan gewend.

Jan Muijs, Tilburg