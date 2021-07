’Staat bepaalt benzineprijs’

Staatssecretaris Vijlbrief (Belastingen) erkent dat de benzineprijs in vergelijking met andere landen hoog is en schrijft aan de Kamer: ‘Het kabinet is niet van plan de belastingen op brandstoffen te verlagen. De prijs van de brandstof wordt bepaald door de fabrikanten en leveranciers’. Dat is naast de waarheid, stelt Hans Groen.

Meer dan de helft van wat je betaalt voor benzine, gaat naar het Rijk in de vorm van accijns, en BTW op deze accijns. Belasting op belasting. De prijs wordt dus voor het grootste gedeelte bepaald door het Rijk. Wanneer de staatssecretaris daar niets aan wil doen, zijn keuze. Maar geef dan niet de fabrikanten en leveranciers de schuld.

Hans Groen, Amsterdam