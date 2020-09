Akkoord bedreigt Israël

Leider Abbas van de Palestijnse Autoriteit en de twee terroristische organisaties, te weten Hamas en Hezbollah, hebben een overeenkomst gesloten met Iran en het Turkije van Erdogan. Het doel is m.i. het vernietigen van Israël.

Turkije is nota bene lid van de NAVO en Israël is toch een bevriende natie van Europa. En wat is de reactie van Europa of Nederland op dit akkoord? Er komt helemaal geen enkele reactie? Europa heeft het voortdurend over de rechten van de Palestijnen op een eigen staat, maar onderhandelingen, zonder voorwaarden vooraf, met Israël, worden categorisch door de Palestijnse leider Abbas afgewezen.

S. Bollegraaf