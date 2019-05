’Ergernis om telefoonbandje’

Ⓒ Hollandse Hoogte

„Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden.” Dit behoort tegenwoordig steevast tot het riedeltje dat u via een digitale stemband krijgt te horen wanneer u een bedrijf of instantie belt. Wat er nu wordt getraind of gecoacht is mij niet geheel duidelijk want de digitale waanzin dan wel onzin lijkt alleen maar toe te nemen, meent Henk Mulder.