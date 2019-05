Snorfiets opgevoerd

Ⓒ BAKKER, RONALD

Vroeger was de helm 'heilig' voor alles wat op twee wielen gemotoriseerd beweegt. Toen kwamen de snorfietsen, c.q. -scooters. Toegelaten door Europese wetgeving, geen helm, max. 25 km per uur. Nu is 90% van die snorfietsen opgevoerd, 50 km/u is heel gewoon, weet Mario de Kort.