’Vlagprotocol onbekend’

De regels voor het gebruik van ons dundoek zijn duidelijk maar toch hangt onze nationale driekleur vaak dagenlang als een vod aan een vlaggenstok, bijvoorbeeld als een schoolverlater zijn of haar diploma heeft behaald. Met 4 en 5 mei vergeten bepaalde lieden uit pure desinteresse gewoon de halfstok positie de volgende dag te veranderen in volmastpositie. Dat de vlag bij zonsondergang gestreken en na zonsopkomst gehesen moet worden, is blijkbaar ook niet bekend. Maar het ergste zag ik op een foto in de krant (Tel. 7/5) waar een stewardess de vlag over de grond sleepte.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht