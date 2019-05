Werknemer betaalt voor scholing

In bijna iedere branche wordt een scholingsbijdrage ingehouden op het salaris. Ook van werknemers van 45 jaar en ouder. Ook denkt politiek Den Haag na over het plan om de transitievergoeding te gebruiken voor scholing om evt. in een andere branche aan de slag te kunnen. Hoeveel pech heb je dan als je via een uitzendbureau aan het werk bent? De eerste 26 weken geen pensioenopbouw met toestemming van de politiek. Geen transitievergoeding want je wordt niet ontslagen maar gewoon niet meer ingedeeld. Met toestemming van de politiek wordt de transitievergoeding ontweken’, net als het betalen van belasting. Toch blijven de scholingsfondsen nog goed gevuld, net als de pensioenfondsen. En vindt een aantal mensen het nodig te blijven protesteren, je kunt beter een gewillige werknemer de deur uitwerken want de uitpuilende scholingsfondsen zouden leeg kunnen raken, net als pensioenfondsen. Wanneer komen er mensen aan de leiding van dit land en de bedrijven die op zijn minst ’geslaagd’ zijn voor de rekentoets.

T. de Vries, Marum