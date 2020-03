Stop radiofrequenties niet

Naast het gegeven dat alle Dab frequenties ‘verpakt’ zitten in het FM-signaal is er nog iets anders wat over het hoofd wordt gezien. Bij internetradio zijn de gebruikskosten gekoppeld aan het dataverkeer. Veel luisteraars betekent heel veel dataverkeer. Bij etherradio wordt er behalve het verbruik van de radio niet meer data verbruikt. Dit is de reden dat veelal succesvolle radiostations failliet gaan aan hun eigen succes terwijl de kosten van een succesvol programma waar 1 miljoen mensen naar luisteren via de ether niet duurder is. Dit is typisch weer zo’n besluit dat is genomen zonder enige achtergrondkennis.

Sietze Haarsma