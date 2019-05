’Onbeschoft gedrag Gele Hesjes’

Hebben die lui geen opvoeding genoten? Het is onnozel zich vijanden te maken en dan op een mooi leven te hopen. Er kloppen in de regering veel dingen op het ogenblik niet, maar daar moet over gepraat worden om zo een compromis te krijgen. Daarvan profiteren beide partijen. En dan die Gele Hesjes? Zijn jullie alleen nog papagaaien die alles uit andere landen naäpen en geen eigen idee en verantwoording meer kennen? Eigenlijk heel erg armoedig. Ben benieuwd op welke school die geweest zijn. Hou je van je land of wil je het naar z’n mallemoer helpen?

Henri Faas