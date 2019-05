’Pepperspray ter verdediging’

De rechtbank gaf een opmerkelijk advies: de dader had in het uiterste geval ter verdediging ook “slechts”met het wapen kunnen dreigen, of er desnoods mee in de lucht kunnen schieten om de jongens af te schrikken. Volgens mijn weten is het in Nederland verboden om een wapen te bezitten, laat staan het als afschrikmiddel te gebruiken. Voor vrouwen is het in Nederland en ook in België verboden om je te kunnen verdedigen met pepperspray. Gezien de recente moorden op jonge meisjes en vrouwen, een verdedigingsmiddel die elke vrouw op zak behoort te hebben.

Wilma Beskers, Borculo