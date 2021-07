Brief 3 ’Harder optreden tegen dierenleed’

Niemand die hen bijstond in de laatste angstige uren voor hun dood. Binnen de EU gelden regels voor het slachten van dieren, zij mogen niet worden geschopt, geslagen op staarten, hoorns of koppen worden opgetild. Bij het slachten moet er voor gezorgd worden dat spanning, pijn en lijden wordt vermeden.Waar is het deskundige personeel? Waarom greep de directie niet in? Weer werd er te laat ingegrepen! Waarom worden dagelijks steeds die weerloze dieren gemarteld achter de gesloten deuren? Ik hoop dat de Kamer snel besluit om een einde te maken aan deze wreedheden.

Christine Minneboo

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: