’Permanente bewoning vakantiehuis slecht plan’

De meeste recreatiewoningen liggen in het buitengebied van de dorpen en/of steden. Neem nu mijn eigen dorp op de Veluwe, Voorthuizen. Wij hebben wel 60 tot 70 recreatieparken binnen onze gemeentegrenzen liggen. Wanneer je op deze parken permanente bewoning zou toestaan dan worden dit allemaal extra woonbuurten die verspreid liggen in een bosrijke natuur.

Maar er is nog een hele belangrijke reden om legalisering niet toe te staan. Je gaat namelijk een heel oneerlijke verhouding krijgen van woningprijzen. Een vrijstaand huis zoals die momenteel wordt aangeboden binnen de legale bebouwing kost al gauw richting de 500.000 euro. Een vakantiehuisje kun je al kopen voor rond de 150.000 euro. Dat is logisch omdat het gaat om een recreatiewoning en dus niet permanent bewoond mag worden. Wie zou er niet graag voor 150.000 euro een vrijstaand huis willen bewonen midden in de natuur met alle faciliteiten van een normale woonbuurt? Ook eigenaren van recreatieparken (chaletparken) zouden op één slag eigenaar zijn van een bouwperceel waar je zomaar 80 vrijstaande woningen mag bouwen. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling.

Recreatiewoning staan niet voor niks op recreatiegrond. Die bestemming moet je dus nooit gaan wijzigen. Dat gaat een janboel worden.

Henk de Fluiter, Voorthuizen