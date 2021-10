’Lasten te zwaar voor huishoudens’

Alle woningen zijn en worden gebouwd volgens de richtlijnen van de overheid. In de jaren ’60 had men geen reen om te isolren, gas uit Groningen was immers goedkoop. Aardgas kostte begin jaren ’70 elf cent per m3 en de prijs zat vaak in de huurprijs inbegrepen. Pas in 1973 werden de eerste geisoleerde dakelementen gemaakt, weliswaar met een zeer lage isolatiewaarde. Ook werd rond die tijd de spouw geisoleerd, maar ook met een zeer marginale isolatiewaarde, aangezien de spouwbreedte in die tijd slechts 5 tot 8 cm was. Ook tot begin jaren ’70 werd bij de op zandgrond gebouwde woningen soms de betonnen vloer rechtstreeks op het zandbed gestort, er was geen kruipruimte en dus geen isolatie.

De mensen die nu in oudere, niet- of slecht geisoleerde woningen wonen moeten nu boeten voor de te laat genomen maatregelen van de toenmalige regeringen. Het zou daarom goed zijn als de overheid bij deze zeer sterke prijsverhogingen de energiebelasting omlaag brengt.

Ben Robben, Tilburg