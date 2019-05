Brief 2 ’Bevolking heeft niets te vertellen’

Op 23 mei zijn er Europese verkiezingen. Hotemetoot Timmermans gaat voorop in het hele circus. Hij predikt hel en verdoemenis, want als we niet gaan stemmen gaat de hele EU eraan.

Nu voel ik er weinig voor op naar de stembus te gaan voor dit zakkenvullersparlement. Een week of wat geleden kwamen veertien zogenaamde Europarlementariers niet eens opdagen voor dat ww-gedoe voor buitenlandse werknemers en ze verzonnen allemaal een of andere smoes.

Eigenlijk zou ik wel gek zijn om hun mijn stem te geven, opdat zij weer een buitensporig salaris en bonussen in hun zak kunnen steken. Dit hele parlement zit er alleen maar voor de show, zo lijkt het. De EU-commissie van Juncker beslist wat er moet gebeuren en de lidstaten en hun bevolking hebben niks te vertellen, het is gewoon slikken of stikken. Denk goed na wat u met uw stem doet.

J.W. van Sluijsdam

