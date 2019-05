Brief 1 ’Afkeer van EU begrijpelijk’

Ik ben ervan overtuigd dat door het nemen van een aantal belangrijke stappen het draagvlak onder de Europese bevolking zal toenemen en daarmee ook het percentage stemmers voor de aanstaande verkiezingen op 23 mei.

Men moet bereid zijn om iets van de bovenmatige privileges in te leveren en de onkostenregelingen voor een deel te schrappen. De bizarre dagvergoeding, onder meer voor overnachtingskosten die niet gemaakt worden, moet van tafel, evenals de standaard maandelijkse onkostenvergoeding die men krijgt zonder ook maar een bonnetje in te moeten leveren. Het is toch gewoon te gek voor woorden!

Als men dan ook nog het reiscircus van Brussel naar Straatsburg schrapt, dan zul je zien de populariteit van Europa en het Europees Parlement met sprongen vooruitgaat. Voor de dames en heren blijven dan nog genoeg privileges - of moet ik het douceurtjes noemen - over.

Hans Bommer, Zuidscharwoude

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: