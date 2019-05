’Oppassen met macht vanuit Brussel’

Mooie ideologische ideeën, één groot Europa, alles goedkoper, geen grenzen, grotere veiligheid enz. enz.. Rusland deed het ons voor met het stichten van de Comecon, een economische samenwerking tussen de Oostbloklanden, geleid vanuit Moskou. Uiteindelijk bleek het een dwangmatige organisatie, vrijwillig uittreden werd onmogelijk gemaakt en als een land niet wilde luisteren werd er militair ingegrepen.

Het is niet onmogelijk dat ons dat binnen de EU ook te wachten staat, om zo door Brussel genomen beslissingen af te kunnen afdwingen. Regeringen die in eigen land geen of nauwelijks een meerderheid hebben geven veel te veel macht weg aan Brussel. Referenda worden afgeschaft, onder het mom, dat het kiezersvolk niet in staat is om de juiste beslissingen te nemen.

Heel langzaam sluipt de dictatoriale besluitvorming van Brussel de lidstaten binnen. Als dit zo doorgaat moeten wij het ergste vrezen. Frankrijk en Duitsland roepen op om een Europees leger te vormen. Waarom? Wij hebben toch een goed functionerende NAVO. De werkelijke reden is vermoedelijk, dat dit leger niet kan worden ingezet tegen andere lidstaten binnen de EU. Met de nieuwe Europese verkiezingen voor de deur moeten we als vrije burgers op onze hoede zijn.

G.Goosens, Urmond