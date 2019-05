’Ov-staking treft verkeerden’

Het personeel van de trein en het openbaar vervoer in de grote steden gaat op dinsdag 28 mei staken, omdat men wil dat de AOW-leeftijd moet worden bevroren en ze een beter pensioen willen.

Ik zou menen dat de reizigers part nog deel hebben aan deze kwesties, zodat het onaanvaardbaar is juist hén te duperen.

't Lijkt me dat de vakbonden, waarvan de ledenaantallen teruglopen, zich weer eens willen profileren om hun bestaansrecht aan te tonen en dat ze dat doen over de ruggen van de onschuldige reizigers. Dat is uiterst bedenkelijk!

Roelof Keijser