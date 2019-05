’Geen echte oplossing geesteszieken’

Er lijkt zo langzamerhand geen eind te komen aan de reeks van verkrachtingen en moorden op weerloze vrouwen in Nederland en België.

Natuurlijk zullen er weer dure onderzoeken komen en rapporten worden opgemaakt over hoe het moet en wat er fout is gegaan, met als resultaat dat er nagenoeg weinig verandert.

Wat velen niet weten is dat geesteszieke mensen, slecht tot niet te behandelen zijn en vele van de daders een geaardheid hebben waar nimmer verandering is zal komen. De maatschappij heeft hier mijns inziens in principe geen oplossing voor, of we zouden moeten willen dat er een stoel komt met een draadje eraan.

Peter Borst, Beverwijk