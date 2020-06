’Entreegeld voor kermis slecht idee’

De gemeente Tilburg gaat er prat op al jarenlang de grootste kermis van de Benelux te hebben. Eén miljoen bezoekers in negen dagen is dan ook bepaald geen sinecure.

Vanwege de coronacrisis was al besloten om dit jaar geen kermis te organiseren, maar door het loslaten van de strenge regels door de overheid is Tilburg dan ook op zijn schreden teruggekeerd. Er zal een aangepaste kermis komen op 3 á 4 pleinen in de binnenstad. Met ook weer de traditonele Rose Maandag als absolute topdag. Zo worden er toch nog wat extra inkomsten uit staangeld gegenereerd.

Maar Tilburg zit net als veel andere gemeenten door de crisis op zwart zaad. Inventief als ze zijn maken ze daar nu handig gebruik van. Ze gaan entreegelden innen om de pleinen te mogen bezoeken. Mét een tijdslot er aan gekoppeld. Inderdaad, hoe verzin je zoiets. Dat zal het bezoek aan de kermis aardig temperen. Want betalen voor kermisbezoek, dat zijn ze in Tilburg niet gewend.

En mocht dat onzalige plan doorgaan, verdeel die entree gelden dan onder de kermisexploitanten, want die zijn écht door de crisis getekend en ondanks dat er nog gauw wat kermissen in den lande worden georganiseerd zal dit veel faillissementen uiteindelijk niet voorkomen.

Jan Muijs, Tilburg